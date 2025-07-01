Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Казани. Об заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал он.
По словам Кореняко, сотрудники аэропорта делают все возможное для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.
Ранее Кореняко заявил о введении ограничений на полеты самолетов в аэропортах Ульяновска и Саратова.
Этой ночью в Таганроге из-за падения обломков БПЛА разбились стекла в одном из домов. Как заявила мэр города Светлана Камбулова, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты оценят нанесенный ущерб и примут решение об оказании помощи.
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Запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Казани
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