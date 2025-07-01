Запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Казани

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Казани. Об заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал он.

По словам Кореняко, сотрудники аэропорта делают все возможное для обеспечения безопасности полетов — это приоритет.

Ранее Кореняко заявил о введении ограничений на полеты самолетов в аэропортах Ульяновска и Саратова.

Этой ночью в Таганроге из-за падения обломков БПЛА разбились стекла в одном из домов. Как заявила мэр города Светлана Камбулова, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты оценят нанесенный ущерб и примут решение об оказании помощи.