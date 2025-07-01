В США тюремная медсестра отравила мужа ради заключенного

В штате Миссури тюремную медсестру Эми Мюррей приговорили к 12 годам заключения за убийство собственного мужа Джошуа. Об этом сообщило издание People .

По первоначальным данным полиции, муж медсестры погиб в результате пожара. Но позже судмедэксперт во время вскрытия обнаружил в его организме повышенное количество антифриза. Кроме того, на теле погибшего имелись травмы, указывающие на то, что он умер еще до пожара.

Его жену, 46-летнюю Эми, арестовали спустя три месяца после его смерти, в феврале 2019 года.

В ходе расследования следователи выяснили, что Мюррей работала медсестрой в тюрьме, где завела роман с заключенным Юджином Клейпулом. Их разговоры прослушали. Выяснилось, что медсестра часто говорила, что «не хочет быть рядом со своим мужем». Она даже сказала Клейпулу, что они могут пожениться после смерти ее супруга, так как тот «выбыл из игры».

Мюррей признали виновной в убийстве мужа. До этого она заключила сделку со следствием, признав свою вину в убийстве супруга, поджоге дома и фальсификации улик. Сейчас она содержится в исправительном учреждении округа Миллер в ожидании перевода в тюрьму.

Ранее в штате Алабама учительница попала в тюрьму за совращение подростка.