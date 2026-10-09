При обстреле ВСУ Белгородской области погибли два человека

В результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба по региону.

«Ночью Белгородский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ, погибли два человека. Четыре, включая ребенка, получили ранения», — отметили в штабе.

Погибшими оказались супруги, находившиеся в разрушенном здании. Среди пострадавших — мужчина, его жена и их сын. Медики доставили женщину и ребенка в больницы Белгорода для обследования. Еще одной женщине с осколочными ранениями оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

«Один дом полностью разрушен. В соседнем домовладении частично разрушена кровля, выбиты окна, а также поврежден забор», — добавили в пресс-службе.

Днем ранее при атаке БПЛА в Подольске погиб мужчина, сообщал глава Московской области Андрей Воробьев.