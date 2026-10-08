В Рязанской области из-за атаки БПЛА загорелась кровля предприятия

Минувшей ночью в Рязанской области сбили два беспилотника, в Сасовском округе вспыхнула кровля одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор Павел Малков .

По его словам, обломки БПЛА также повредили остекление нескольких домов в частном секторе.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — указал глава региона.

В пресс-службе «Яндекса» сообщали о повреждении дата-центра в Сасове в результате атаки. На месте работают сотрудники профильных служб, работу инфраструктуры временно приостановили, некоторые сервисы могут быть недоступны.

Минобороны утром 8 октября сообщало о ликвидации 399 беспилотников над территорией России за ночь, в том числе в воздушном пространстве Рязанской области.