Минобороны заявило об ударах по мосту между Запорожьем и Хортицей

Массированные авиаудары нанесли российские военные по вантовому мосту в Запорожье, содеинившему левый берег Днепра и остров Хортица. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что переправу использовали украинские боевики для перевозки военных грузов и переброски подразделений. После поражения движение по мосту остановилось.

В пресс-службе добавили, что авиаудары корректировали операторы бригады беспилотных систем «Варяг».

В минувшее воскресенье, 4 октября, пресс-служба Минобороны заявило об ударе беспилотников по Северном автотранспортному мосту через Днепр в Киеве.

В ведомстве подчеркнули, что командование ВСУ использовало его для перевозки военных грузов и переброски войск к линии соприкосновения.

Кроме того, в зону поражения ударных летательных аппаратов попали два сухогруза в Черном море, шедших в порт Одессы с грузами для украинских боевиков.