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    Российская авиация поразила мост через Днепр в Запорожье

    Минобороны заявило об ударах по мосту между Запорожьем и Хортицей

    Фото: РИА «Новости»

    Массированные авиаудары нанесли российские военные по вантовому мосту в Запорожье, содеинившему левый берег Днепра и остров Хортица. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что переправу использовали украинские боевики для перевозки военных грузов и переброски подразделений. После поражения движение по мосту остановилось.

    В пресс-службе добавили, что авиаудары корректировали операторы бригады беспилотных систем «Варяг».

    В минувшее воскресенье, 4 октября, пресс-служба Минобороны заявило об ударе беспилотников по Северном автотранспортному мосту через Днепр в Киеве.

    В ведомстве подчеркнули, что командование ВСУ использовало его для перевозки военных грузов и переброски войск к линии соприкосновения.

    Кроме того, в зону поражения ударных летательных аппаратов попали два сухогруза в Черном море, шедших в порт Одессы с грузами для украинских боевиков.

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