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    ВС России поразили центр обработки данных New-Telco в Киеве

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили два центра обработки данных в Киеве и два логистических центра на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Беспилотники атаковали дата-центры New-Telco и «Юнайтед ДС» в Киеве. New-Telco — один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. Второй же центр обработки данных обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь спецслужб страны.

    В Одессе и населенном пункте Ильичевка военные поразили логистические центры, где хранили и распределяли военные грузы, которые поступают на Украину из государств Европы.

    Ранее ВС РФ освободили Красный Яр и Потихоново в Харьковской области.

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