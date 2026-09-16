Погиб Герой России Антон Грунис. Раскрылись детали гибели генерал-майора, заслуги которого отмечал Путин

В зоне СВО геройски погиб генерал-майор Антон Грунис. Он командовал гвардейской бригадой, докладывал Кремлю об освобождении Константиновки, участвовал в воссоединении Крыма, побывал в Чечне и Сирии Что известно о гибели военачальника с позывным «Грозный», как он «спас битву за Бахмут» и кем был генерал Грунис, заслуги которого отмечал лично президент Владимир Путин?

Что известно о гибели Антона Груниса

О том, что погиб командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Грунис сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он назвал военного «одним из самых уважаемых мной генералов». Также Алаудинов подчеркнул: Антон Грунис «ушел героем, выполнившим свой священный долг».

Информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники писало, что Грунис погиб в блиндаже. По версии журналистов, в укрепление попал украинский снаряд.

Издание mk.ru со ссылкой на военкора при этом утверждает, что в расположенный неподалеку от линии соприкосновения дом генерал-майора ударили «два ударных крыла FP-1».

Официально причины смерти высокопоставленного военного на данный момент не сообщались.

Кто такой генерал-майор Антон Грунис

Антон Грунис родился в Казани. Он закончил Московское общевойсковое командное училище. Участвовал во второй чеченской кампании, в операции по принуждению к миру в Южной Осетии, воссоединении Крыма и российской кампании в Сирии.

Грунис ушел в запас в 2021 году. С началом СВО военный решил вернуться в строй, как написала Lenta.ru.

Предположительно, 4-ю бригаду Антон Грунис возглавил в мае 2023 году во время освобождения Бахмута. Тогда же заслуги военачальника впервые публично отметил российский президент Владимир Путин.