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    Погиб Герой России Антон Грунис. Раскрылись детали гибели генерал-майора, заслуги которого отмечал Путин

    соцсети/suvorovskoie_bratstvo
    Фото: соцсети/suvorovskoie_bratstvo

    В зоне СВО геройски погиб генерал-майор Антон Грунис. Он командовал гвардейской бригадой, докладывал Кремлю об освобождении Константиновки, участвовал в воссоединении Крыма, побывал в Чечне и Сирии Что известно о гибели военачальника с позывным «Грозный», как он «спас битву за Бахмут» и кем был генерал Грунис, заслуги которого отмечал лично президент Владимир Путин?

    Что известно о гибели Антона Груниса

    О том, что погиб командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Грунис сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он назвал военного «одним из самых уважаемых мной генералов». Также Алаудинов подчеркнул: Антон Грунис «ушел героем, выполнившим свой священный долг».

    Информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники писало, что Грунис погиб в блиндаже. По версии журналистов, в укрепление попал украинский снаряд.

    Издание mk.ru со ссылкой на военкора при этом утверждает, что в расположенный неподалеку от линии соприкосновения дом генерал-майора ударили «два ударных крыла FP-1».

    Официально причины смерти высокопоставленного военного на данный момент не сообщались.

    Кто такой генерал-майор Антон Грунис

    Антон Грунис родился в Казани. Он закончил Московское общевойсковое командное училище. Участвовал во второй чеченской кампании, в операции по принуждению к миру в Южной Осетии, воссоединении Крыма и российской кампании в Сирии.

    Грунис ушел в запас в 2021 году. С началом СВО военный решил вернуться в строй, как написала Lenta.ru.

    Предположительно, 4-ю бригаду Антон Грунис возглавил в мае 2023 году во время освобождения Бахмута. Тогда же заслуги военачальника впервые публично отметил российский президент Владимир Путин.

    Я разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту своего погибшего товарища — другого командира бригады: человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще. Четыре дня не спал, сменив боевого товарища, вот это и есть боевой героизм.

    Владимир Путин

    скриншот с видео пресс-службы Минобороны/четкость снимка повышена нейросетью
    Фото: скриншот с видео пресс-службы Минобороны/четкость снимка повышена нейросетью

    Как Антон Грунис «спас битву за Бахмут»

    Военный обозреватель Илья Головнев статье для «Царьграда» утверждал, что Грунис «фактически спас битву за Бахмут». По версии политолога, ВСУ в тот момент считали, что российские силы на этом направлении не готовы к атаке.

    Грунис же вывел подразделение на позиции ночью. Утром украинским боевикам пришлось отступить. При этом незадолго до того погиб действующий командир 4-й бригады Макаров — Антон Грунис взял командование на себя и выполнил боевую задачу.

    Последние месяцы генерала «Грозного»

    Интервью у Антона Груниса брали многие российские СМИ. Телеведущий Соловьев в 2026 году называл именно 4-ю мотострелковую бригаду среди соединений, которые сыграли решающую роль при освобождении Константиновки.

    В разгар сражений за этот город Грунис вновь побеседовал с Владимиром Путиным. Он доложил об успешном продвижении российских войск.

    «Антон Феликсович, поздравляю вас с этим достижением», — сказал Владимир Путин.

    скриншот с видео пресс-службы Минобороны
    Фото: скриншот с видео пресс-службы Минобороны

    Уже в сентябре 2026 года генерал-майор Грунис рассказал mk.ru, что освободить Константиновку удалось благодаря умелому планированию и мужественным действиям штурмовиков.

    Как отмечал военачальник, его подразделение ударило по сформированной по натовским стандартам бригаде ВСУ. Это оказалось слабым местом украинских сил.

    «Русский солдат — это мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет», — подчеркивал Антон Грунис.

    После освобождения Константиновки Антона Груниса наградили звездой Героя России. Церемонию провел министр обороны Андрей Белоусов.