Погиб Герой России Антон Грунис. Раскрылись детали гибели генерал-майора, заслуги которого отмечал Путин
В зоне СВО геройски погиб генерал-майор Антон Грунис. Он командовал гвардейской бригадой, докладывал Кремлю об освобождении Константиновки, участвовал в воссоединении Крыма, побывал в Чечне и Сирии Что известно о гибели военачальника с позывным «Грозный», как он «спас битву за Бахмут» и кем был генерал Грунис, заслуги которого отмечал лично президент Владимир Путин?
Что известно о гибели Антона Груниса
О том, что погиб командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Грунис сообщил глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он назвал военного «одним из самых уважаемых мной генералов». Также Алаудинов подчеркнул: Антон Грунис «ушел героем, выполнившим свой священный долг».
Информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники писало, что Грунис погиб в блиндаже. По версии журналистов, в укрепление попал украинский снаряд.
Издание mk.ru со ссылкой на военкора при этом утверждает, что в расположенный неподалеку от линии соприкосновения дом генерал-майора ударили «два ударных крыла FP-1».
Официально причины смерти высокопоставленного военного на данный момент не сообщались.
Кто такой генерал-майор Антон Грунис
Антон Грунис родился в Казани. Он закончил Московское общевойсковое командное училище. Участвовал во второй чеченской кампании, в операции по принуждению к миру в Южной Осетии, воссоединении Крыма и российской кампании в Сирии.
Грунис ушел в запас в 2021 году. С началом СВО военный решил вернуться в строй, как написала Lenta.ru.
Предположительно, 4-ю бригаду Антон Грунис возглавил в мае 2023 году во время освобождения Бахмута. Тогда же заслуги военачальника впервые публично отметил российский президент Владимир Путин.
Я разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту своего погибшего товарища — другого командира бригады: человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет блестяще. Четыре дня не спал, сменив боевого товарища, вот это и есть боевой героизм.
Владимир Путин
Как Антон Грунис «спас битву за Бахмут»
Военный обозреватель Илья Головнев статье для «Царьграда» утверждал, что Грунис «фактически спас битву за Бахмут». По версии политолога, ВСУ в тот момент считали, что российские силы на этом направлении не готовы к атаке.
Грунис же вывел подразделение на позиции ночью. Утром украинским боевикам пришлось отступить. При этом незадолго до того погиб действующий командир 4-й бригады Макаров — Антон Грунис взял командование на себя и выполнил боевую задачу.
Последние месяцы генерала «Грозного»
Интервью у Антона Груниса брали многие российские СМИ. Телеведущий Соловьев в 2026 году называл именно 4-ю мотострелковую бригаду среди соединений, которые сыграли решающую роль при освобождении Константиновки.
В разгар сражений за этот город Грунис вновь побеседовал с Владимиром Путиным. Он доложил об успешном продвижении российских войск.
«Антон Феликсович, поздравляю вас с этим достижением», — сказал Владимир Путин.
Уже в сентябре 2026 года генерал-майор Грунис рассказал mk.ru, что освободить Константиновку удалось благодаря умелому планированию и мужественным действиям штурмовиков.
Как отмечал военачальник, его подразделение ударило по сформированной по натовским стандартам бригаде ВСУ. Это оказалось слабым местом украинских сил.
«Русский солдат — это мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет», — подчеркивал Антон Грунис.
После освобождения Константиновки Антона Груниса наградили звездой Героя России. Церемонию провел министр обороны Андрей Белоусов.