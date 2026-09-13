«Прекратить!» Трамп обратился с жестким призывом к Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News .

«Зеленскому нужно прекратить выводить из строя производство дизеля в России. Он создает дефицит топлива. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из-за конфликта России и Украины», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп пообещал поговорить с Зеленским на эту тему.

«Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это вредит всему миру», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с Трампом обозначил, какие шаги необходимо сделать американской стороне для скорейшего завершения конфликта на Украине.

Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что Путин оценивает посреднические усилия Трампа положительно.