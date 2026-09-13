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    «Прекратить!» Трамп обратился с жестким призывом к Зеленскому

    Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре

    White House
    Фото: White House

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

    «Зеленскому нужно прекратить выводить из строя производство дизеля в России. Он создает дефицит топлива. Это не связано с Ближним Востоком — это происходит из-за конфликта России и Украины», — подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп пообещал поговорить с Зеленским на эту тему.

    «Есть множество других целей. Не наносите удары по дизельному топливу, потому что это вредит всему миру», — заключил он.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонной беседе с Трампом обозначил, какие шаги необходимо сделать американской стороне для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что Путин оценивает посреднические усилия Трампа положительно.