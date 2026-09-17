Глава Чехова вручил медаль Жукова ветерану СВО

Младший сержант Алексей Минаев был удостоен высокой государственной награды. Ей отмечают героев, которые проявили исключительную отвагу, самоотверженность и личное мужество в боевых действиях при защите Отечества.

Глава округа Михаил Собакин, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Чурилов и ветеран боевых действий Олег Острякин поздравили Алексея с заслуженной наградой. Кроме того, обсудили помощь, которую они могут оказать герою. В первую очередь это трудоустройство: Ассоциация совместно с профильным управлением готовит реестр предприятий, готовых принимать на работу вернувшихся бойцов. Дополнительно обсудили помощь с приобретением нового специального протеза, предназначенного для занятий спортом.

«Пожелал Алексею крепкого здоровья и новых свершений. Его история будет служить для всех нас и особенно для подрастающего поколения, примером стойкости, мужества и любви к жизни. Мы гордимся нашими бойцами и ждем их домой с безоговорочной победой!» — отметил глава Чехова.

Коренной житель Чехова встал на защиту Родины в 2022 году. Служил в легендарной первой гвардейской танковой армии. Младший сержант Алексей Минаев был первым связистом в мотострелковой роте. Его фронтовой путь прошел через самые сложные направления — Сватово, Купянск, деревню Стельмаховка. В ходе выполнения боевой задачи Алексей получил тяжелое ранение, в результате которого потерял конечность.