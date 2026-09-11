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    ВС России освободили Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные освободили Новогришино в Донецкой Народной Республике и Зоревку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

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    Населенные пункты перешли под контроль группировок войск «Центр» и «Восток».

    Ранее стало известно, что целями групповых ударов ВС России прошлой ночью стали объекты в столице Украины, а также в нескольких областях страны.

    Так, военные поразили дата-центр «Би-мобайл» и логистический центр «Гостомель». Первый использовали для хранения и передачи данных, а второй — для хранения комплектующих для производства БПЛА большой и средней дальности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаками на гражданскую инфраструктуру Украина открыла ящик Пандоры.