Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации в России

Россия не планирует мобилизовать к концу 2026 года 300 тысяч человек. Об этом RTVI заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в России якобы хотят запустить новую волну мобилизации.

«Нет. Таких планов нет», — отметил Песков.

Ранее слухи о мобилизации опроверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Во время поездки в Северо-Западный федеральный округ он объяснил, что темпы комплектования по контракту сейчас находятся в пределах и даже выше границ, установленных на начало сентября.

Также он назвал сообщения о новой волне призыва враньем, ложью и провокацией. По его мнению, подобные слухи вбрасывают враги России.