Мирошник назвал гибель членов избиркомов варварскими преступлениями Киева

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал действия Киева варварскими преступлениями. Об этом дипломат заявил в беседе с ТАСС .

«Очередные варварские преступления киевского режима, которые не имеют оправданий», — сказал Мирошник.

Дипломат рассказал о двух эпизодах. В Херсонской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего погибла член участковой комиссии Ольга Демьяненко. В Запорожской области удар пришелся по жилому дому в селе Любимовка. Там пострадали председатель комиссии Виктория Максимова, ее супруг и несовершеннолетний сын.

Мирошник также сообщил о гибели председателя участковой комиссии в Запорожской области Елены Астаниной.