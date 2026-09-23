ВС России освободили Красный Яр и Потихоново в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Красный Яр и Потихоново на Харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В министерстве отметили, что военные группировки войск «Север» в Харьковской области не прекращают сжимать кольцо окружения и увеличивать внешнюю зону контроля.

«В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Также не утихают бои за освобождение населенного пункта Бузово Харьковской области. ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Варваровки и Грачевки. Кроме того, пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо окружения из Черного.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что российские военные в ночь на среду нанесли массированные удары по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов на Украине.