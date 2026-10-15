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    При отражении массированной атаки на Рязанский НПЗ сбили 4 ракеты «Фламинго»

    Фото: РИА «Новости»

    При попытке массированной атаки на Рязанский НПЗ российские военные сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Киевский режим пытался ударить по заводу в Рязани с 4:00 до 7:00 15 октября.

    «Перехвачены и уничтожены четыре крылатые ракеты большой дальности „Фламинго“ и 69 БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

    Работу по перехвату и уничтожению вражеских целей вели зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы.

    В Минобороны подчеркнули, что из-за падения обломков БПЛА на территории завода произошло возгорание.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее отмечал, что пострадавших при атаке нет, повреждения получили автомобили и склад, расположенные на территории другого предприятия.

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