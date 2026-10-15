При отражении массированной атаки на Рязанский НПЗ сбили 4 ракеты «Фламинго»

При попытке массированной атаки на Рязанский НПЗ российские военные сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Киевский режим пытался ударить по заводу в Рязани с 4:00 до 7:00 15 октября.

«Перехвачены и уничтожены четыре крылатые ракеты большой дальности „Фламинго“ и 69 БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Работу по перехвату и уничтожению вражеских целей вели зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы.

В Минобороны подчеркнули, что из-за падения обломков БПЛА на территории завода произошло возгорание.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее отмечал, что пострадавших при атаке нет, повреждения получили автомобили и склад, расположенные на территории другого предприятия.