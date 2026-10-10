Украинский дрон атаковал торговый центр в Курской области

Хинштейн: при ударе дрона по ТЦ в слободе Белой пострадал 40-летний мужчина

В Беловском районе Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского беспилотника на торговый центр. Губернатор Александр Хинштейн сообщил об этом в «Максе» .

«Вражеский дрон ударил по ТЦ в слободе Белой. Ранен 40-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи слева, травмы головы», — заявил он.

Еще один мирный житель пострадал в Тимском районе. Хинштейн рассказал, как 23-летний парень нашел боеприпас и вместо того, чтобы сообщить об этом в экстренные службы, попытался его вскрыть. Произошла детонация, он остался без правой кисти, получил осколочные ранения левой руки и груди.

Ранее три человека пострадали в Белгородской области. Дроны атаковали Волоконовский и Шебекинский округа.