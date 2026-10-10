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    Украинский дрон атаковал торговый центр в Курской области

    Хинштейн: при ударе дрона по ТЦ в слободе Белой пострадал 40-летний мужчина

    Фото: РИА «Новости»

    В Беловском районе Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского беспилотника на торговый центр. Губернатор Александр Хинштейн сообщил об этом в «Максе».

    «Вражеский дрон ударил по ТЦ в слободе Белой. Ранен 40-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи слева, травмы головы», — заявил он.

    Еще один мирный житель пострадал в Тимском районе. Хинштейн рассказал, как 23-летний парень нашел боеприпас и вместо того, чтобы сообщить об этом в экстренные службы, попытался его вскрыть. Произошла детонация, он остался без правой кисти, получил осколочные ранения левой руки и груди.

    Ранее три человека пострадали в Белгородской области. Дроны атаковали Волоконовский и Шебекинский округа.

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