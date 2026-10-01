Вооруженные силы России атаковали транспортно-логистический центр «Рента Логистик» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

В складском здании ООО «Рента Логистик» находился цех по производству безэкипажных катеров.

Также ВС России ударили по дата-центру HOSTING-UA в Одесской области, через который ВСУ обрабатывали разведывательную и другую служебную информацию. В порту Черноморск бойцы поразили сухогруз с имуществом и товарами двойного назначения для украинской армии.

В Сумской области пограничники ВСУ несут большие потери — руководство теробороны ставит перед ними самые тяжелые задачи, а своих бойцов задействует заметно реже.