Часть моста обрушилась на перегоне в Брянской области из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотника обрушилась часть моста на перегоне Дятьково — Людиново в Брянской области. Об этом в телеграм-канале заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, из-за атаки с рельсов сошли 10 вагонов. Обошлось без пострадавших.

«Враг наносит целенаправленные удары по железнодорожной инфраструктуре», — отметил Ковальчук.

В Унечском районе из-за БПЛА сошли с железнодорожных путей 18 пустых полувагонов. После осмотра места ЧП специалисты приступят к восстановительным работам.

Врио губернатора добавил, что атаку ВСУ с повреждением железнодорожных путей также зарегистрировали в Навлинском районе. Он уточнил, что движение поездов не нарушилось, никто не пострадал.

В ночь на 28 сентября над Россией уничтожили 254 украинских беспилотника. БПЛА самолетного типа сбили в Крыму, на Кубани, в Московском регионе, над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской, Смоленской, Калужской и других областях.