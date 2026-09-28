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    ВС России поразили военный аэродром и ЦОД «Укртелеком» под Киевом

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные нанесли удары по военному аэродрому Васильков и центру обработки данных «Укртелеком» в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Оба оператора предоставляют ВСУ высокоскоростной интернет. «Укртелеком» обеспечивает украинских военных телефонной связью, а инфраструктуру «ДримЛайн» используют в том числе для хранения разведывательных данных. ЦОДы, по которым нанесли удары, находятся в Киеве.

    Также в украинской столице поразили объекты топливной инфраструктуры, используемые ВСУ.

    Кроме того, в Одессе беспилотниками атаковали логистический центр «Новая почта», в порту Измаил — судостроительный завод «Дунайсудосервис», включая расположенный на его территории пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины, в порту Черноморск — сухогруз с военным имуществом. Еще одно судно с военными грузами поразили на переходе морем.

    Ранее в Минобороны назвали удары по киевским дата-центрам «цифровым детоксом».

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    Peng Ziyang/XinHua

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