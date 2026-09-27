Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ

Ковальчук: на трассе Брянск — Новозыбков при атаке ВСУ пострадал человек

Украинские военные нанесли удар по автомобилю мирного жителя на автотрассе Брянск — Новозыбков, ранения получил водитель. Об этом в телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, ЧП произошло неподалеку от села Смотровая Буда Клинцовского района.

«Водитель получил ранения, его госпитализировали, медики делают все возможное», — написал Ковальчук.

Врио главы региона добавил, что средства ПВО и мобильные огневые группы в течение минувших суток ликвидировали в небе над регионом 14 беспилотников самолетного типа.

Днем ранее в результате удара беспилотников ВСУ по зданию кафе в Херсонской области погибли две девушки, сообщал губернатор Владимир Сальдо. Также ранения получили еще два человека, их оперативно доставили в медучреждение для оказания помощи.