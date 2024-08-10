Украина за время конфликта лишилась до 90% электросетей. Зимой это приведет к катастрофе, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду.

«Российские войска фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине. А если не учитывать объекты атомной энергетики, то из строя выведено 90% электросетей», — отметил он.

Дефицит электроэнергии, по мнению политолога, лишь один из многочисленных факторов, свидетельствующих о грядущем окончании конфликта в пользу России.

Ранее пожар вспыхнул на одной из подстанций в Днепропетровской области. В регионе начались очередные проблемы с электроэнергией: пришлось отключить ЛЭП и обесточить бытовых потребителей.

Власти Украины уже заявили о серьезном дефиците электроэнергии в стране из-за повреждений инфраструктуры. Украинский офицер Кирилл Сазонов язвительно предложил жителям отправиться на передовую, чтобы получить доступ к свету.