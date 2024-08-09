Подстанция загорелась в Днепропетровской области

Пожар вспыхнул на одной из подстанций в Днепропетровской области, в регионе возникли перебои с электричеством. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

По ее данным, на подстанции произошел взрыв, после чего разгорелся пожар. Из-за повреждения энергетического объекта специалисты отключили ЛЭП, обесточив бытовых потребителей. Пожарные ликвидировали возгорание, но в Днепропетровской области фиксируются перебои со светом.

Вечером 5 августа пожар возник на территории предприятия «Турбоатом» в Харькове, сообщило украинское издание «Страна.ua». На этом заводе производили турбины для атомных, тепло- и гидроэлектростанций. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о возгорании.

Ранее взрывы зафиксировали на оборонном предприятии в Киевской области. В городе Бровары очевидцы засняли, как в районе ТЦ «Терминал» произошла вспышка, после которой раздался взрыв.