Танцевальный ансамбль из Лобни победил на международном фестивале

Ансамбль танца «Карнавал» Дома культуры «Чайка» из Лобни поучаствовал в фестивале-конкурсе «Черноморские легенды». Ребята привезли медали победителей и призеров.

Международное творческое состязание прошло в июне в Абхазии. Конкурс — это часть международного проекта «Салют таланты», цель которого — вовлекать детей в обучение искусству, развивать и поддерживать молодые таланты и заниматься профессиональным совершенствованием педагогов в этой сфере.

Танцевальный коллектив из Лобни с их номерами занял в разных номинациях четыре первых места. Также артистов отметили спецпризами — «За сохранность народных традиций» и «Самый маленький участник фестиваля».

Отметим, что в рамках международного проекта подобные фестивали-конкурсы организуют в разных городах и странах. В них участвуют десятки тысяч человек.