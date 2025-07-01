При атаке украинских беспилотников на Ижевск погибли люди

Baza: 3 человека погибли и 24 пострадали при атаке беспилотников на Ижевск

Три человека погибли, 24 получили ранения, из них семеро — тяжелые, в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Еще 17 человек получили ранения средней степени тяжести.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил в Telegram-канале, что погибшие и пострадавшие есть, но не уточнил их количество.

«Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больницах города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — рассказал он.

Региональный Минздрав открыл горячую линию, на которой будут сообщать информацию о пострадавших. В министерстве призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Атака на одно из городских предприятий произошла утром. На месте работают сотрудники экстренных служб.