При атаке украинских беспилотников на Ижевск погибли люди
Baza: 3 человека погибли и 24 пострадали при атаке беспилотников на Ижевск
Три человека погибли, 24 получили ранения, из них семеро — тяжелые, в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Еще 17 человек получили ранения средней степени тяжести.
Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил в Telegram-канале, что погибшие и пострадавшие есть, но не уточнил их количество.
«Сейчас им оказывается вся необходимая помощь в больницах города Ижевска. С пострадавшими работают психологи», — рассказал он.
Региональный Минздрав открыл горячую линию, на которой будут сообщать информацию о пострадавших. В министерстве призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Атака на одно из городских предприятий произошла утром. На месте работают сотрудники экстренных служб.