Украина запросит электроэнергию у четырех стран ЕС

Минэнерго Украины объявило о запросе электроэнергии у четырех стран ЕС

Фото: РИА «Новости»

Власти Украины заявили о серьезном дефиците электроэнергии в стране из-за повреждений инфраструктуры, вызванных продолжением боевых действий и технологических аварий. В ближайшее время министерство энергетики направит запрос об экспорте электроэнергии к соседям, сообщила пресс-служба ведомства.

В течение суток заявки на поставки электричества направят в Румынию, Словакию, Польшу и Венгрию. Общий дефицит электричества в стране оценили в 25 682 мегаватта.

В ведомстве добавили, что о восстановлении экспорта украинской электроэнергии в ближайшее время не может быть и речи.

Ранее газета The New York Times сообщила, что частично разрушенная энергосистема Украины столкнулась с новой проблемой. Несмотря на веерные отключения света, которые действуют во всех областях страны, нагрузка на нее сильно возросла. Причиной назвали включенные кондиционеры и холодильники в условиях сильной жары.

Директор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко предупредил, что с наступлением холодов отключения электричества достигнут 12 часов. Он подчеркнул, что это предварительный прогноз, но избежать блэкаутов точно не удастся.

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