Аварийный жилой дом снесли в поселке Туголесский Бор

В поселке Туголесский Бор в муниципальном округе Шатура завершилась ликвидация двухэтажного деревянного дома № 5 на улице Октябрьской. Здание площадью 590 квадратных метров было возведено в 1947 году.
Строение официально признали аварийным из-за полной утраты эксплуатационных характеристик. Ранее из 16 квартир расселили жильцов. После этого заброшенное здание постепенно разрушалось, пока в прошлом месяце не было окончательно демонтировано.
На сегодняшний день территория полностью расчищена — строительные отходы вывезены и утилизированы.
Эта работа стала частью масштабной кампании по приведению в порядок зданий в Шатуре. Из 93 выявленных объектов незавершенного и самовольного строительства в соответствие привели уже 54.
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