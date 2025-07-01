Аварийный жилой дом снесли в поселке Туголесский Бор

В поселке Туголесский Бор в муниципальном округе Шатура завершилась ликвидация двухэтажного деревянного дома № 5 на улице Октябрьской. Здание площадью 590 квадратных метров было возведено в 1947 году.

Строение официально признали аварийным из-за полной утраты эксплуатационных характеристик. Ранее из 16 квартир расселили жильцов. После этого заброшенное здание постепенно разрушалось, пока в прошлом месяце не было окончательно демонтировано.

На сегодняшний день территория полностью расчищена — строительные отходы вывезены и утилизированы.

Эта работа стала частью масштабной кампании по приведению в порядок зданий в Шатуре. Из 93 выявленных объектов незавершенного и самовольного строительства в соответствие привели уже 54.