Свыше 400 подростков получили первые паспорта в Подмосковье в июне

В июне 428 юных жителей Подмосковья получили первые паспорта в торжественной обстановке. Жителям напомнили, как подать заявку на оформление документа.

В Подмосковье регулярно проводят церемонии вручения первых паспортов жителям, которых исполнилось 14 лет, напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Подать заявление на получение документа можно в МФЦ и МВД в течение 90 дней после дня рождения. Для этого нужно свидетельство о рождении, подтверждающий гражданство документ, регистрация по месту жительства, две фотографии 3,5×4,5 сантиметров и квитанция об оплате госпошлины.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ.

Подать заявку на замену паспорта можно через «Госуслуги», а также в цифровой зоне центра «Мои Документы».