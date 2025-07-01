Сегодня 11:15 День молодежи масштабно отметили в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Праздничные мероприятия развернулись сразу на нескольких площадках. Для молодежи подготовили насыщенную развлекательную программу.

В Центральном парке Лобни гостей праздника ждали разнообразные активности. «Наш центральный парк — это целый мир, где каждый сможет найти для себя что-то по интересам. Раскрою секрет — у нас появятся Панда парк и скалодром», — рассказала глава городского округа Анна Кротова.

Команда экстремалов FMX 13 показала яркое шоу мотофристайла. Профессоналы исполнили сальто на мотоцикле весом под 100 килограммов на высоте 12 метров и другие головокружительные трюки под аккомпанемент известного битбоксера Вахтанга.

Праздник молодости невозможно представить без песен и танцев. На сцене в парке вечер продолжился концертом, номерами фокусника и, конечно, дискотекой, под хиты кавер-группы. На танцполе царили легкость, свобода и ощущение бесконечного будущего, которое молодежь Лобни создает уже сегодня.