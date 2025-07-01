Россиянка в Осаке умерла от теплового удара после вероятного нападения
Россиянка Елена Ито в японском городе Осака погибла из-за теплового удара. Об этом сообщил телеканал MBS.
По данным полицейских, женщина скончалась утром 26 июня. При этом силовики зафиксировали на теле туристки следы побоев. Не исключено, что женщину могли избить, после чего она неподвижно лежала в квартире и получила тепловой удар.
Как отметил RT, 50-летнюю женщину нашли мертвой в кровати. Кондиционеры в жилище не работали.
Ранее россиянка из Уфы попала в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Армении. По данным журналистов, она отправилась на экскурсию «Симфония камней» в ущелье реки Азат.
С женщиной был гид, он сфотографировал ее на камнях. После съемки туристка обнаружила, что из пальца пошла кровь. Ее оперативно отправили в травмпункт, а потом госпитализировали.