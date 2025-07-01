Россиянка в Осаке умерла от теплового удара после вероятного нападения

Россиянка Елена Ито в японском городе Осака погибла из-за теплового удара. Об этом сообщил телеканал MBS .

По данным полицейских, женщина скончалась утром 26 июня. При этом силовики зафиксировали на теле туристки следы побоев. Не исключено, что женщину могли избить, после чего она неподвижно лежала в квартире и получила тепловой удар.

Как отметил RT, 50-летнюю женщину нашли мертвой в кровати. Кондиционеры в жилище не работали.

Ранее россиянка из Уфы попала в реанимацию после укуса ядовитой змеи в Армении. По данным журналистов, она отправилась на экскурсию «Симфония камней» в ущелье реки Азат.

С женщиной был гид, он сфотографировал ее на камнях. После съемки туристка обнаружила, что из пальца пошла кровь. Ее оперативно отправили в травмпункт, а потом госпитализировали.