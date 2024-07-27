На Украине предложили недовольным отключениями света пойти служить

Украинский офицер Кирилл Сазонов предложил жителям Украины отправиться на передовую, чтобы получить доступ к электричеству. Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Кто совсем не может без света — айда ко мне. У меня есть свет двадцать четыре часа в сутки», — сказал он.

Военный отметил, что зону военных действий всегда обеспечивают электроэнергией, потому что бойцы пользуются рациями и дронами. Если кто-то из жителей Украины тоже хочет постоянно иметь электричество, то может подписать контракт на три года и отправиться на передовую.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен обсудить усиление поддержки Украины после уничтожения 70% энергомощностей страны. По словам политика, летом ситуация не кажется такой критичной, однако зимой будет «гораздо сложнее».