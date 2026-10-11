Два человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области
За минувшие сутки над территорией Курской области сбили 188 украинских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в«Максе».
По его словам, 91 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. Кроме того, 13 раз БПЛА атаковали регион с применением взрывных устройств.
«В слободе Белой Беловского района ранен 40-летний мужчина, в селе Пахонок Тимского района — 23-летний», — написал губернатор.
Хинштейн добавил, что при ударах ВСУ повреждения получил газораспределительный шкаф в селе Песчаном Беловского района, однако газоснабжение не нарушилось.
Ранее стало известно, что при атаках украинских боевиков на Белгородскую область за минувшие сутки ранения получили 16 человек.