Два человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

За минувшие сутки над территорией Курской области сбили 188 украинских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

По его словам, 91 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. Кроме того, 13 раз БПЛА атаковали регион с применением взрывных устройств.

«В слободе Белой Беловского района ранен 40-летний мужчина, в селе Пахонок Тимского района — 23-летний», — написал губернатор.

Хинштейн добавил, что при ударах ВСУ повреждения получил газораспределительный шкаф в селе Песчаном Беловского района, однако газоснабжение не нарушилось.

Ранее стало известно, что при атаках украинских боевиков на Белгородскую область за минувшие сутки ранения получили 16 человек.