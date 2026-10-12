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    В Минобороны заявили о попытках ВСУ сорвать эвакуацию жителей из Константиновки

    Фото: РИА «Новости»

    ВСУ не оставляют попыток помешать эвакуации мирных жителей из Константиновки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «ВСУ регулярно предпринимают попытки минирования дорог и троп, по которым осуществляется вывод жителей, желающих покинуть город», — заявили в ведомстве.

    В министерстве отметили, что для осуществления своих целей украинские боевики используют БПЛА. Также противник не прекращает предпринимать попытки атаки дронами мирных жителей, которые остались в Константиновки и пытаются покинуть регион.

    Военные 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с опорой расчетов разведывательных дронов наблюдают за обстановкой в разных частях Константиновки. Военные следят за дорогами, промышленными объектами, лесами, зданиями и подвальными помещениями.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ с помощью тяжелых дронов на расстоянии минируют улицы в Константиновке.

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