В Минобороны заявили о попытках ВСУ сорвать эвакуацию жителей из Константиновки

ВСУ не оставляют попыток помешать эвакуации мирных жителей из Константиновки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВСУ регулярно предпринимают попытки минирования дорог и троп, по которым осуществляется вывод жителей, желающих покинуть город», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что для осуществления своих целей украинские боевики используют БПЛА. Также противник не прекращает предпринимать попытки атаки дронами мирных жителей, которые остались в Константиновки и пытаются покинуть регион.

Военные 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с опорой расчетов разведывательных дронов наблюдают за обстановкой в разных частях Константиновки. Военные следят за дорогами, промышленными объектами, лесами, зданиями и подвальными помещениями.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ с помощью тяжелых дронов на расстоянии минируют улицы в Константиновке.