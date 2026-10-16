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    Танк Т-72Б3М шесть часов сражался с FPV-дронами ВСУ

    Экипаж Т-72Б3М шесть часов отбивал атаку 40 дронов ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» почти шесть часов отбивал атаку более 40 FPV-дронов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    По данным ведомства, бойцы 55-й отдельной мотострелковой бригады действовали слаженно и не допустили поражения боевой машины. Они продолжали выполнять задачи, несмотря на массированный налет дронов различного типа.

    Помимо борьбы с беспилотниками, экипаж поддерживал штурмовые подразделения. Танкисты наносили огневое поражение опорным пунктам противника, подавляли огневые точки и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ.

    В Минобороны отметили, что огонь вели с закрытой позиции по выявленным целям на переднем крае, а также по объектам в глубине обороны. После выполнения задачи экипаж сразу маскировал позицию, что затрудняло обнаружение и ответный огонь со стороны ВСУ.

    Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что российские военные уничтожили объект транспортной инфраструктуры в порту Южный Одесской области, который использовали в интересах ВСУ.

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