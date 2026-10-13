360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Над Россией за ночь сбили более 600 беспилотников

    Минобороны: ночью над регионами уничтожили 604 украинских БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 604 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Аппараты самолетного типа перехватили в период с 20:00 до 08:00. Военные сбили их в Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областях, в Московском регионе, Ставропольском и Краснодарского краях, а также над акваторией Азовского моря.

    Под Калугой в результате налета БПЛА повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль. Губернатор Владислав Шапша подтвердил, что никто не пострадал.

    Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в сторону Московского региона направлялись 417 украинских БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних подступах, на подлете к городу ликвидировали 65 аппаратов.

    Читайте также

    В Сочи задержали десятки рейсов после атаки БПЛА

    За ночь в сторону Московского региона летели 417 беспилотников

    ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

    В Сочи задержали десятки рейсов после атаки БПЛА

    За ночь в сторону Московского региона летели 417 беспилотников

    ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю