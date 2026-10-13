Над Россией за ночь сбили более 600 беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 604 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты самолетного типа перехватили в период с 20:00 до 08:00. Военные сбили их в Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областях, в Московском регионе, Ставропольском и Краснодарского краях, а также над акваторией Азовского моря.

Под Калугой в результате налета БПЛА повреждения получили здание школы, два частных дома и один автомобиль. Губернатор Владислав Шапша подтвердил, что никто не пострадал.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в сторону Московского региона направлялись 417 украинских БПЛА. Большую часть из них уничтожили на дальних подступах, на подлете к городу ликвидировали 65 аппаратов.