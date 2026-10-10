В Ростовской области шесть человек пострадали при воздушной атаке

Слюсарь: в Ростовской области 6 человек пострадали при ночной воздушной атаке

Шесть жителей Ростовской области пострадали при ночной воздушной атаке. Двум жителям медики помогли на месте, еще четверых доставили в больницы, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

После обработки ран двоих отпустили на амбулаторное лечение. В настоящее время в медучреждениях остаются два человека в состоянии средней тяжести, одному оказывают экстренную хирургическую помощь.

«Всего ночью в Ростовской области уничтожили более 100 БПЛА», — написал глава региона.

В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, в Батайске — незаселенная новостройка. В Азове пострадали два судна.

Специалисты также ликвидируют пожар на складских промышленных объектах. Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановили.

Днем ранее на Кубани после атаки БПЛА ранения получил один человек.