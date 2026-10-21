360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Су-34 накрыл авиабомбами пункт управления БПЛА ВСУ в зоне войск «Запада»

    Фото: РИА «Новости»

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА в зоне ответственности группировки войск „Запад“, — уточнили в военном ведомстве.

    Летчики нанесли удары авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заданным координатам. После того, как разведка подтвердила уничтожение цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

    В конце августа экипаж Су-34 сбросил две авиабомбы ФАБ-500Т с УМПК по скоплению военнослужащих ВСУ и пункту их временной дислокации. Цели были уничтожены.

    Читайте также

    Ростех передал ВКС России партию истребителей Су-34

    В Челябинске на базе военного училища штурманов курсанты приступили к освоению новейших тренажеров

    Бойцы отряда «Варяг» с помощью ИИ создали ролик о борьбе с дронами

    «Мощно и красиво». Минобороны показало удар Су-34 по позициям ВСУ

    «Герани» жгут депо, ФАБы крушат порты: логистика ВСУ трещит по швам. Главное из зоны СВО за неделю

    ВКС России поразили пункты управления БПЛА под Харьковом

    Крайне опасное действие у ЛБС: чем поразил российский Су-34 в зоне СВО

    Vadim Savitsky/Global Look Press

    ВС России сбросили авиабомбы на цели в зоне СВО

    ВС России сбросили авиабомбы на пункт управления БПЛА Нацгвардии Украины

    ВКС России сбросили девять авиабомб на пункты управления беспилотниками ВСУ

    ВС России накрыли ФАБами пункты управления ВСУ в зоне СВО

    ВС России получат 310 тысяч образцов техники в 2026 году

    Bulkin Sergey/news.ru