Су-34 накрыл авиабомбами пункт управления БПЛА ВСУ в зоне войск «Запада»

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и украинских боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА в зоне ответственности группировки войск „Запад“, — уточнили в военном ведомстве.

Летчики нанесли удары авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заданным координатам. После того, как разведка подтвердила уничтожение цели, экипаж вернулся на аэродром вылета.

В конце августа экипаж Су-34 сбросил две авиабомбы ФАБ-500Т с УМПК по скоплению военнослужащих ВСУ и пункту их временной дислокации. Цели были уничтожены.