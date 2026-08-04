Крайне опасное действие у ЛБС: чем поразил российский Су-34 в зоне СВО

Бомбардировщик Су-34 ВКС России 3 августа выполнил необычный маневр в небе над Запорожской областью, после чего покинул регион. Что известно о неожиданной миссии и чем славится «адская утка» — в материале 360.ru.

Что за маневр выполнил Су-34 в Запорожской области В Запорожской области 3 августа произошел необычный эпизод: Су-34 подошел примерно на семь километров к линии боевого соприкосновения и дважды выполнил имитацию применения корректируемых авиабомб, после чего покинул район. Реального сброса боеприпасов не производилось, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в телеграм-канале. «Сам по себе такой маневр нетипичен. Обычно Су-34 применяют КАБы с дистанции около 40–45 километров от линии фронта, не входя в зону возможного поражения дальнобойных зенитных комплексов. Подход настолько близко значительно увеличивает риск для самолета», — написал он.

Фото: РИА «Новости»

Проверка ПВО Украины По словам подпольщика, наиболее логичным объяснением выглядит проверка украинской противовоздушной обороны.

Имитация пуска могла быть рассчитана на то, чтобы заставить расчеты ПВО включить радиолокационные станции, изменить режим работы или даже выполнить пуск зенитных ракет. Сергей Лебедев

Такая реакция позволяет выявить позиции комплексов, определить их состав, оценить время реагирования и собрать данные для последующих ударов. Схожей версии придерживается заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. «Это самолет, способный проводить такие движения в воздухе, при которых главная задача — это проникновение непосредственно близко к противнику и действия против ПВО», — отметил он в комментарии 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Су-34 — тяжелая цель для противовоздушной обороны, добавил эксперт.

Очень тяжелая цель для ПВО. Но вы видите, что мы активизировали действия, начинаем уничтожать многие объекты. На море пытаемся перекрыть — и нам это удается — любые поставки вооружений с Запада по Черному морю. Уже многие корпорации, которые страхуют сухогрузы, отказываются их страховать, потому что мы более 20 судов положили на дно Черного моря. Авиация тоже пытается использовать дополнительные возможности наших бомбардировщиков. Алексей Борзенко

Проверка средств радиотехнической разведки Лебедев в свою очередь не исключил еще один вариант маневра Су-34 — проверку работы украинских средств радиотехнической разведки, каналов передачи данных или взаимодействие между различными элементами системы ПВО. «Если именно такова была задача полета, то отсутствие реального применения боеприпасов вполне объяснимо. Иногда ценность разведывательной информации значительно выше, чем поражение одной-двух целей в конкретный момент», — сказал он. Такие эпизоды, по словам подпольщика, косвенно свидетельствуют о том, что борьба между авиацией, разведкой со средствами ПВО остается одним из ключевых элементов современного конфликта. «Все чаще перед ударом сначала пытаются обнаружить систему защиты, а уже затем нанести по ней или прикрываемым объектам основной удар», — заключил Лебедев.

Фото: РИА «Новости»

В чем преимущества Су-34 Последние Су-34 обладают уникальными характеристиками, полагает эксперт. «Это самолет высокой мобильности, который способен делать такие маневры, в основном — уклонение от ракет. <…> Мы видим, что наша авиация все ближе к украинским городам. И задача одна — это запускать ракеты для уничтожения военных объектов», — отметил Борзенко. Неожиданные маневры ВКС связаны с наступлением российской армии.

Начинаем более активные действия по сбрасыванию планирующих бомб, им тоже нужно определенное расстояние до цели. Сбрасывать их надо ближе, чтобы дотянуться дальше и бить серьезные объекты. Алексей Борзенко

Мобильность «сушек» позволяет уходить от ракет. «Последние „сушки“ очень-очень маневренные, и у них фантастические характеристики по полету. Это лучший бомбардировщик. <…> Все это завязано в единой канве с тем, что мы наступаем, а цели для наших бомбардировок становятся все дальше. Мы уже бьем ракетами по Львовской области, куда раньше и не били почти», — отметил военный эксперт. В данном случае бомбардировочная авиация используется для пусков бомб с планированием. «Это наиболее оптимальный вариант, потому что эти бомбы не стоят дорого на самом деле, это же не ракета по цене. Поэтому, если мы это используем, значит, мы приближаемся к тем целям, которые нам надо уничтожить», — заключил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Характеристики Су-34М Су-34М — модернизированная версия бомбардировщика, обладает следующими характеристиками: Габариты: длина — около 23,3 метра, размах крыла — примерно 14,7 метра, высота — около 6,1 метра.

Массы: нормальная взлетная — около 39 тысяч килограмм, максимальная — около 45 тысяч килограмм.

Боевая нагрузка: до 8000 килограмм (в некоторых режимах при меньшем радиусе действия — до 12 тысяч килограмм).

Двигатели: два турбовентиляторных двухконтурных АЛ-31Ф-М1. Тяга: бесфорсажная — до 8250 килограмм-сил, на форсаже — до 13 500 килограмм-сил.

Летные характеристики: максимальная скорость — до 1400 километров в час у земли и до 1900 километров в час на высоте; практический потолок — около 17 тысяч метров; перегоночная дальность — около 4500 километров (без дозаправки), с дозаправкой в воздухе — до 7000 километров.

Перегрузка: эксплуатационная — до +7g.

Фото: Медиасток.рф

Что обновили в Су-34М 1. Авионика и открытая архитектура. Цифровое бортовое оборудование построено по принципу открытой архитектуры — это сильно упрощает дальнейшую модернизацию: можно быстро заменять и добавлять новые комплексы. 2. РЛС. Установлена более современная бортовая радиолокационная система, которая улучшает обзор: дальность обнаружения крупных воздушных целей без стелс-технологий достигает 250 километров, танков и БМП — около 75 километров. 3. Разведывательные возможности. Появился интерфейс для подключения трех типов подвесных контейнеров комплекса «Сыч»: для оптико-электронной, радиотехнической и радиолокационной разведки. Это позволяет собирать данные в реальном времени и расширять ситуационную осведомленность.

Фото: РИА «Новости»