«Мощно и красиво». Минобороны показало удар Су-34 по позициям ВСУ

Минобороны России показало видео работы экипажа бомбардировщика Су-34 в зоне СВО. Пресс-служба ведомства сообщила об этом в канале на платформе «Макс» .

На кадрах самолет взлетал и набирал высоту. После выхода на заданный эшелон экипаж сбросил две авиабомбы ФАБ-500Т с универсальными модулями планирования и коррекции.

В Минобороны заявили, что Су-34 нанес удар по скоплению военнослужащих ВСУ и пункту их временной дислокации и уничтожил цели.

«Мощно и красиво: экипаж Су-34 отработал с ювелирной точностью. <…> Ставьте [лайк] нашим военлетам за отличную работу», — написала пресс-служба.

Ранее ВС России сообщили об атаке на инфраструктуру и объекты в порту Южный. Они поразили два сухогруза с военными грузами для Украины и четыре склада, где хранилось имущество ВСУ.