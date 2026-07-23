Экипажи истребителей Су-34 атаковали с помощью авиабомб «опорники», пункты управления БПЛА и места временной дислокации украинских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи Су-34 устроили противнику настоящий ад на земле», — отметили в ведомстве.

По его данным, пять авиабомб ФАБ-500 сбросили на «опорник» ВСУ в районе села Черное в Харьковской области, три снаряда также разнесли пункт управления БПЛА 4-й бригады нацгвардии Украины в районе Доброполья Донецкой Народной Республики.

В пресс-службе добавили, что еще пятью бомбами ФАБ-250-270 самолеты ударили по месту временной дислокации 117-й украинской бригады теробороны в районе Райгородка ДНР.

Ранее командование ВСУ продолжило перебрасывать боевиков в Черниговскую область. Армия наращивает численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в регионе. На прошлой неделе туда же направили дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда.