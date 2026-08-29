Бойцы отряда «Варяг» с помощью ИИ создали ролик о борьбе с дронами

Бойцы отряда беспилотных летательных аппаратов «Варяг» создали и озвучили с помощью искусственного интеллекта ролик о своей работе. Военные отправили видео RT .

Несколько дней подряд в свободное от боевых задач время бойцы создавали эпизоды двухминутного видео. Авторы показали в нем работу подразделения, которое противостоит атакам вражеских беспилотников и защищает от них российские города.

Военные объяснили, что применили нейросети для иллюстрации военных действий. Это дало возможность отразить обстановку на передовой без демонстрации конкретных позиций, техники и других деталей, которые могли бы представлять интерес для противника.

«У каждой страны есть своя сила. Наша — в людях, которые поднимаются после каждого удара и идут вперед сквозь холод, ветер и трудности. Мы не ищем легкого пути — мы его прокладываем сами», — написали военнослужащие.

Ранее пресс-служба Минобороны России опубликовала видео боевой работы экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне проведения СВО.