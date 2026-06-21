ВС России накрыли ФАБами пункты управления ВСУ в зоне СВО
МО: Су-34 уничтожили ФАБами пункты управления БПЛА в Доброполье и Кучерове Яре
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России накрыли авиационными бомбами ФАБ-500 позиции ВСУ в ДНР. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.
«В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр авиабомбами ФАБ-500 уничтожены пункты управления БПЛА двух бригад нацгвардии Украины», — уточнили в военном ведомстве.
В Николаевке ударом трех авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции российские пилоты поразили пункт временного размещения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Все цели были уничтожены.
Ранее российские бомбардировщики уничтожили авиабомбами ФАБ-1500 пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области и ДНР. Цели поразили в районе населенных пунктов Николаевка, Щурово и Сеньковка.