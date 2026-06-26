ВКС России сбросили девять авиабомб на пункты управления беспилотниками ВСУ

Воздушно-космические силы России сбросили девять авиабомб ФАБ-500 на пункты временной дислокации и управления беспилотниками ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях, а также ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Три удара пришлись на пункт временной дислокации украинской армии в Новопавловке Днепропетровской области, четыре — на пункт управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в Грузском в ДНР, еще два — на пункт управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны в Великой Писаревке в Сумской области.

Для ударов использовались многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34.

Ранее российские военные сбросили ФАБ-500 на пункты управления БПЛА, принадлежавшие двум бригадам Национальной гвардии Украины, в Доброполье и Кучеровом Яре в ДНР.