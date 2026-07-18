ВС России сбросили авиабомбы на пункт управления БПЛА Нацгвардии Украины

Серию авиаударов нанесли российские войска в Харьковской и Херсонской областях. Поражены пункты управления БПЛА и место дислокации боевиков, сообщило Минобороны России .

Экипажи Су-34 атаковали три цели. На пункт управления БПЛА четвертой бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины сбросили авиабомбы ФАБ-500 с УМПК.

Пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в харьковском селе Колодезное атаковали осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-250-270. Еще один удар нанесли по пункту управления БПЛА 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ в районе Антоновки в Херсонской области.

Ранее в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива перехватили украинские безэкипажные катера. Их поразили барражирующими боеприпасами «Ланцет».