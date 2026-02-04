ВС России получат 310 тысяч образцов техники в 2026 году

В этом году в Вооруженные силы России поступят свыше 310 тысяч единиц техники и около 21 миллиона боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

«В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения», — отметил Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что достичь таких успехов стало возможным благодаря четкой организации работы на предприятиях с начала года и эффективному сотрудничеству с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

Чтобы обеспечить бесперебойные поставки в 2027 году, начали заключать контракты на технику и средства поражения с длительным производственным циклом. Организациям ОПК также разрешено брать кредиты в опорном банке для покупки комплектующих до получения бюджетных средств.

Ранее ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-34. Этот самолет обладает широким арсеналом, отличной маневренностью и способностью эффективно работать в любых условиях. В зоне боевых действий он доказал свое превосходство и остается важным элементом военной авиации.