Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию
Песков: Россия продолжает СВО, чтобы обеспечить свои национальные интересы
Россия продолжит специальную военную операцию для обеспечения своих национальных интересов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Он отметил, что российская сторона предпочла бы добиваться поставленных целей мирным путем.
«Но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины», — сказал Песков.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что запугать россиян или победить Россию — невозможно. Он отметил, что граждане этой страны — крепкие, мужественные и грамотные. Несмотря на попытки противника помешать голосованию, россияне на избирательных участках выстраивались в очередь.