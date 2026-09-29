Россия продолжит специальную военную операцию для обеспечения своих национальных интересов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что российская сторона предпочла бы добиваться поставленных целей мирным путем.

«Но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины», — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что запугать россиян или победить Россию — невозможно. Он отметил, что граждане этой страны — крепкие, мужественные и грамотные. Несмотря на попытки противника помешать голосованию, россияне на избирательных участках выстраивались в очередь.