За ночь средства ПВО сбили 384 украинских БПЛА над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 384 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, с 20:00 по московскому времени 29 сентября до 08:00 30 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА сбили над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Костромской, Пензенской, Орловской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Ульяновской и Саратовской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Башкирией, Татарстаном, Пермским краем и Черным морем.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ВСУ атаковали регион с помощью дронов, силы ПВО сбили более 30 беспилотников. В результате ЧП произошло возгорание сухой травы. Обошлось без пострадавших.