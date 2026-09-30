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    Более 120 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за день

    Фото: РИА «Новости»

    Российские системы ПВО сбили или подавили 123 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Сводку предоставило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

    Статистика оборонного ведомства затрагивает период времени с 08:00 до 20:00. Российские зенитчики отработали над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областей, Пермского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    За прошедшую ночь системы ПРО уничтожили или подавили 384 украинских беспилотника над российскими регионами. Под ударом оказались 18 субъектов федерации.

    Более 30 беспилотников сбили в Ростовской области. В одном из районов из-за падения обломков загорелась сухая трава. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

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