Более 120 беспилотников ВСУ сбили над регионами России за день

Российские системы ПВО сбили или подавили 123 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Сводку предоставило Минобороны РФ в мессенджере «Макс» .

Статистика оборонного ведомства затрагивает период времени с 08:00 до 20:00. Российские зенитчики отработали над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областей, Пермского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

За прошедшую ночь системы ПРО уничтожили или подавили 384 украинских беспилотника над российскими регионами. Под ударом оказались 18 субъектов федерации.

Более 30 беспилотников сбили в Ростовской области. В одном из районов из-за падения обломков загорелась сухая трава. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.