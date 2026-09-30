В МАГАТЭ назвали главную проблему безопасности ЗАЭС

Гросси: перебои с энергией остаются одной из ключевых проблем безопасности ЗАЭС

Обстановка вокруг Запорожской АЭС по-прежнему отличается крайней нестабильностью, а постоянные сбои во внешнем энергоснабжении входят в число ключевых угроз для безопасности станции. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с РИА «Новости» .

«Ситуация вокруг станции остается очень серьезной и, я бы сказал, очень неустойчивой. Причин несколько, но одна из важнейших — постоянные потери внешнего электроснабжения», — сказал он.

По словам Гросси, станция не только вырабатывает, но и сама нуждается в электроэнергии, необходимой для функционирования систем безопасности. На фоне активных боевых действий линии электропередачи постоянно выходят из строя.

Гросси отметил, что в случае потери внешнего энергоснабжения под угрозой окажутся системы охлаждения всех шести энергоблоков ЗАЭС, а также безопасность ядерных материалов и отработавшего топлива на станции.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ВСУ нарастили удары по ЗАЭС.