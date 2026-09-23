Мирошник: ВСУ атаковали Россию почти 9 тысяч раз, желая сорвать выборы в Госдуму

Украинские боевики на минувшей неделе атаковали Россию почти девять тысяч раз. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«За эту неделю мы опять достигли определенного пика — почти девять тысяч прилетов. Это где-то 1250-1270 прилетов в сутки», — сказал он.

По его словам, такое количество атак показало, что это спланированное действие. Киевский режим при благословении или при поддержке западных спонсоров всячески стремился помешать россиянам пойти проголосовать.

Мирошник также отметил, что с мая начали фиксировать нарастание украинских атак по российской территории. Своего пика они достигли в августе.

Ранее Мирошник рассказал, что в Херсонской и Запорожской областях в результате украинских атак погибли члены избиркомов. Дипломат назвал действия Киева варварскими преступлениями, не имеющими оправданий.