Над Воронежской областью уничтожили 28 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над Воронежской областью 28 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По неуточненной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Из-за падения фрагментов БПЛА дачный домик в городе получил повреждения.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО с 08:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 45 беспилотников над российскими регионами. Дроны ликвидировали над Брянской, Рязанской, Курской областями, а также над Башкирией и Крымом. В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны сбили 244 БПЛА над Россией.