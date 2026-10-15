Спортсмены из Воскресенска выступили на областном турнире по волейболу сидя

10 октября воскресенская команда «Лидер» приняла участие в чемпионате Московской области по волейболу сидя среди мужских и женских команд, который прошел в Дмитрове. Впервые воскресенскую команду представили спортсмены — ветераны специальной военной операции, а организатором мероприятия выступил фонд «Защитники Отечества».

С июля 2026 года благодаря сотрудничеству с МБУ ФСО «Центр», структурным подразделением «Фетр», на базе спортклуба «Лидер» была открыта секция по паралимпийской дисциплине «Волейбол сидя». В нее вошли ветераны СВО, оформившие членство в организации.

Чемпионат области стал для команды первой серьезной пробой сил. По итогам соревнований воскресенские спортсмены заняли четвертое место, получив важный опыт игры с более мастеровитыми командами и игроками, входящими в состав сборной страны.

Награждение команд и спортсменов провел почетный гость соревнований, дважды серебряный призер Паралимпийских игр, директор воскресенского спортивного клуба инвалидов «Лидер» Алексей Кузнецов.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье особое внимание уделяется адаптивному спорту. Для людей с ограниченными возможностями здоровья он становится важным этапом реабилитации и возвращения к активной жизни.